〔中国汇市〕人民币兑美元早盘延续弱势,欧债危机再升温重压非美货币

* 人民币兑美元早盘延续弱势

* 欧债危机疑虑再升温,欧元等非美货币承重压

* 即期汇价表现相对坚韧,显示下行动力不足

* 待政策和消息面变化,人民币仍无明确方向

路透上海3月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘继续走低.希腊能否完成债务互换的不确定性增加,欧债危机疑虑再次升温,欧元等非美货币因此承受重压,人民币受牵连延续弱势.

交易员认为,相对人民币中间价的跌幅,即期汇价表现更为坚韧,显示下行动力不足.在2月经济数据即将公布,以及汇率政策调整预期升温的背景下,短期人民币汇价仍无明确方向,跟随中间价震荡依旧是主要基调.

"中间价有点出乎意料(的弱),其实日间波动幅度并不大,(今天)只有40个点,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3213元,上日中间价为6.3141元.北京时间12:30,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3140元,上日收盘价为6.3080元.

上述交易员指出,2月经济数据将在本周陆续出炉,市场较为关注贸易数据等,在这之前普遍采取观望态度,日间波动主要还是跟随中间价定位以及非美货币的表现.

而对于人民币兑美元汇率波幅可能扩大的预期,他认为,常态情况下,人民币的日间波幅都不大,目前0.5%的波幅是够用的,即使出台加大波幅的政策,对人民币走势也不会有太大影响,更不会改变其基本走向.

中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.[ID:nSB2015175]

中国央行货币政策委员李稻葵周二亦称,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步可放宽双向波动幅度,每日上下波幅扩大至0.7%或0.75%.[ID:nSB2016641]

东京汇市风险货币周三处于守势,而日圆持坚,因对于希腊能否与债权人达成债务互换协议的忧虑,促使市场人士削减风险资产的曝险.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:38,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3075/65元,上日尾盘报6.3140元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3075/75,上日尾盘为6.3120元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>