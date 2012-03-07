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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 12:28 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比在印尼疲弱标债后上升,发现印尼央行卖出

0400GMT---美元/印尼卢比IDR=ID上升,周二印尼公债标售仅获疲弱需求回应,且希腊债务问题忧虑重燃引发全球避险情绪.

交易员称,印尼国内银行和外资银行买入该货币对,同时发现印尼央行正在卖出.

周二印尼标债需求不佳,因投资者担忧,计划实施的燃油价格上调会推高通货膨胀.

"标售结果并不完全出人意料,因通胀导致债市谨慎情绪浓厚,"新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi称.

他并称,"目前大多数投资者正等待燃油价格调升的时机,此举对通胀的实际影响以及印尼央行之后的反应.眼下一些压力会继续抑制印尼卢比."

美元/印尼卢比升0.5%,报9,175.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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