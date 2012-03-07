〔路透基点〕建滔积层板融资案含全部费用的价码为288个基点--RLPC

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港3月7日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港建滔积层板控股(1888.HK)进行的25亿港元四年期融资案,含全部费用的最高价码为288个基点,承贷3亿港元或以上,混合平均年限为三年.
含全部费用的其他两种价码分别为283个基点和275个基点,分别承贷2-2.9亿港元和1-1.9亿港元.
一如该交易于昨日公布时的报导,本案包括一笔定期贷款和一笔循环信用贷款,比例分割为75/25.
花旗银行、汇丰银行和渣打银行担任牵头协调行和簿记行.
定期贷款案以等额分期方式还款,分12个季度还清,宽限期为15个月.
筹得款项将用于再融资、资本支出、营运资本和一般企业目的.
回覆期限是4月3日.
该公司上一次是在2011年4月进行30亿港元五年期融资,混合含所有费用的价码为125个基点,较香港银行同业拆息利率加码110个基点,混合平均年限为4.5年,有67.5个基点的费用.
建滔积层板隶属建滔化工集团(0148.HK),生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布及积层板.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保