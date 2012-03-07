〔路透基点〕建滔积层板融资案含全部费用的价码为288个基点--RLPC

路透香港3月7日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,香港建滔积层板控股(1888.HK)进行的25亿港元四年期融资案,含全部费用的最高价码为288个基点,承贷3亿港元或以上,混合平均年限为三年.

含全部费用的其他两种价码分别为283个基点和275个基点,分别承贷2-2.9亿港元和1-1.9亿港元.

一如该交易于昨日公布时的报导,本案包括一笔定期贷款和一笔循环信用贷款,比例分割为75/25.

花旗银行、汇丰银行和渣打银行担任牵头协调行和簿记行.

定期贷款案以等额分期方式还款,分12个季度还清,宽限期为15个月.

筹得款项将用于再融资、资本支出、营运资本和一般企业目的.

回覆期限是4月3日.

该公司上一次是在2011年4月进行30亿港元五年期融资,混合含所有费用的价码为125个基点,较香港银行同业拆息利率加码110个基点,混合平均年限为4.5年,有67.5个基点的费用.

建滔积层板隶属建滔化工集团(0148.HK),生产漂白木浆纸、铜箔、玻璃纤维布及积层板.(完)