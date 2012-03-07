《企业看点》--3月7日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透班加罗尔3月7日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 日本朝日新闻周三报导,东京工业品交易所(TOCOM)拟与芝加哥商业交易所(CME)在资本和业务方面结盟.后者是全球最大的期货交易所.[ID:nL4E8E701N]
* 英国金融时报周二报导,挪威Statoil(STL.OL)在收购油气生产商Anadarko Petroleum Corp(APC.N)巴西业务的角逐中处于领先地位,该交易报价约为30亿美元.[ID:nL4E8E70CG] (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保