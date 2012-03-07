《企业看点》--3月7日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月7日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 日本朝日新闻周三报导,东京工业品交易所(TOCOM)拟与芝加哥商业交易所(CME)在资本和业务方面结盟.后者是全球最大的期货交易所.[ID:nL4E8E701N]

* 英国金融时报周二报导,挪威Statoil(STL.OL)在收购油气生产商Anadarko Petroleum Corp(APC.N)巴西业务的角逐中处于领先地位,该交易报价约为30亿美元.[ID:nL4E8E70CG] (完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)