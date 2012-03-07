〔欧洲金融〕欧洲央行优先债权人地位令其购债压低收益率的努力收效甚微

* ECB购债作用或受损

* 债务重组忧虑使葡萄牙公债收益率保持高位

路透伦敦3月6日电---若欧洲央行(ECB)不为所持希腊债券承担损失,可能会削弱其通过从二级市场上购买债券来支撑葡萄牙等欧元区薄弱成员国的效果.

不满欧洲央行在希腊债务置换中占有优先债权人地位的基金,正处于观望状态,ECB成为葡萄牙债券唯一的大买家.外界视葡萄牙为欧元区最有可能步希腊后尘进行债务重组的成员国.

欧洲央行所面临的问题是,其购入的葡萄牙债券越多,投资者就越担心希腊的先例(若ECB不共担损失,民间债权人就不得不承担更多的损失)可能会重演.

FxPro的首席分析师Simon Smith称,"欧洲央行优先债权人的地位...使其通过购买债券来压低收益率(殖利率)的努力收效甚微,因为欧洲央行增持越多的债券,民间债权人最终陷入债务重组的可能性就越大."

上周即使在欧洲央行挹注海量廉价三年期资金后,葡萄牙债券价格依然下落,凸显出市场对政策制定者担保葡萄牙将能避免希腊的命运抱有疑虑.

上周三欧洲央行挹注流动性以来,葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB已累计跳涨约80个基点,至略高于14%的水平,尽管交易员们认为,欧洲央行在买入该国公债.

部分策略师预计,收益率将升向1月底所及高位17.4%,当时葡萄牙信用评级被降至垃圾级.

鉴于本周出炉的一系列经济数据表现黯淡,令欧元区可能陷入衰退的忧虑重燃,葡萄牙的压力不太可能缓解.若经济不恢复增长,欧元区较弱的成员国就可能像希腊一样,陷入经济萎缩且借贷成本上涨的下行螺旋中.

指标10年期葡萄牙公债价格现为面值的一半,表明投资者相信,民间债权人最终将不得不在一个希腊式的民间部门参与债务重组计划中承担损失.

对投资者来说,还有另一个危险信号,即葡萄牙公债的买卖报价落差持续扩大.买卖价差愈大,就愈难通过买进及卖出金融资产获利.(完)