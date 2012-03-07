罗姆尼超级星期二未能甩开对手,美国共和党党内初选持续混战

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路透俄亥俄州斯托本维尔3月6日电---争取美国共和党提名总统候选人的罗姆尼(Mitt Romney)，在「超级星期二」竞逐中未能给予劲敌桑托勒姆(Rick Santorum)致命一击，共和党总统候选人党内提名混战料将持续。

罗姆尼在十个州的初选中拿下四个州，在当天份量最重的俄亥俄州以微弱优势领先。候选人需得到1,144张选举人票才能成功获得共和党党内提名，罗姆尼获得的票数进一步接近上述数字。

但当天的选举结果再次凸显罗姆尼无法获得党内一些重要势力的支持，这些派系对他担任麻州州长时的温和立场颇有质疑。

罗姆尼在老家密西根州、同时在佛蒙特州和爱达荷州轻松获胜。佛蒙特州属于亲自由派，而在爱达荷州，摩门教徒是投票的中坚力量，罗姆尼本人正是摩门教徒。罗姆尼还赢得维吉尼亚州，桑托勒姆在该州未能进入候选名单。

桑托勒姆称，他在田纳西州、俄克拉荷马州和北达科他州的胜利，证明他最能代表共和党的保守理念。

金瑞契(Newt Gingrich)在家乡乔治亚州获得主场胜利，并称他将继续参加竞选。

随着时间进入深夜，俄亥俄州的初选结果备受瞩目。民主与共和两党在俄州势力相当，11月6日的投票日两党候选人势必在此有一番激战。

俄亥俄州目前开出近九成选票，罗姆尼以38%微幅领先桑托勒姆的37%。罗姆尼在该州的大城市具有明显优势，而桑托勒姆获得农村地区支持。

出口民调结果表明，俄亥俄州选民认为罗姆尼击败奥巴马的胜算较大，但认为桑托勒姆比较贴近普罗大众。桑托勒姆在中等收入选民中获得较高支持，而这部分人群在选民中占多数。(完)