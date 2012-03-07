〔中国股市〕沪综指收跌0.7%至两周新低,追随外围市场颓势

路透上海3月7日电---中国股市沪综指周三收跌0.7%至两周新低,并失守2,400点.分析师指出,希腊债务违约疑虑再度升温,隔夜欧美股市大跌,今日股指延续昨日弱势低开,随后尽管有逢低买盘介入,令跌幅收窄并一度翻红,但追高动力不足,尾盘再度回落.

沪综指.SSEC收报2,394.794点,跌15.651点,或0.65%;今日沪市A股成交金额为915.1亿元人民币,上日为1,004亿元.

"昨天就破位下跌,今天有一个惯性,而且希腊可能违约,大家也对于今年的经济预期有了重新认识,"华西证券首席分析师曹雪峰称.

他指出,今年的政府工作报告中调低了经济增速目标,令市场对股市持续上攻的信心减弱;今日盘中除了消费类个股表现不错之外,其余板块无太多亮点.

美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.[ID:nSB8523077]

国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告提出,今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%,打破了以往GDP"保八"的惯例.2011年中国GDP则实现9.2%的增长.

中国人寿(601628.SS)收报17.50元,跌0.19元,或1.07%.此前这家以市值计全球最大的保险公司称,2011年净利料按年跌40-50%.[ID:nSH0099183]

沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,612点,跌0.82%,成交量为283,456手.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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