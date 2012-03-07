版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 13:49 BJT

〔澳新汇市〕澳元跌至六周低位,新西兰元在央行利率决议前脱离低位

路透惠灵顿/悉尼3月7日电---澳元周三跌至六周低位,欧债危机忧虑重燃促使投资者抛售风险资产,而且澳洲第四季国内生产总值(GDP)增幅逊于预期,令进一步降息的预期升温.

澳元兑美元AUD=D4尾盘报1.0540美元,在澳洲GDP数据公布后一度最低跌至1.0508美元.澳洲第四季经季节调整的实质国内生产总值较前季增长0.4%,表现迟滞,而且远低于预估的成长0.8%.[ID:nSB2019173]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐