〔路透专访〕华人文化基金称东方梦工厂仍在筹备中,年中公布发展蓝图--CIO

* 东方梦工厂仍在筹备中,年中公布发展蓝图

* 首期基金两年料投出逾50%,已考虑募集二期

* 未来看好旅游和演艺等文化消费领域

作者 尹嫄婷

路透北京3月7日电---中国首只文化和传媒基金--华人文化产业投资基金(China Media Capital)周三称,中美合资组建的上海东方梦工厂仍在筹备过程当中,预计将于今年中公布后续发展蓝图.

公司首席投资官(CIO)李怀宇在接受路透专访时并表示,目前公司已开始考虑募集二期基金,预计首期20亿元人民币的资金到今年中将投出超过50%;且华人文化产业基金的投资回报周期为5-7年.

"目前双方正在进行合资公司的筹备工作,估计到今年中左右将对外有进一步公布和后续蓝图描述",李怀宇并指出,"一期基金将用两年的时间投资超过50%...,(二期基金募集)确实到时间点了,也已着手考虑".

华人文化产业基金等中方企业今年2月与美国梦工厂动画公司DWA.O签约,将合资组建上海东方梦工厂影视技术有限公司,首轮投资达3.3亿美元,是迄今为止最大的中外合作文化交流投资项目之一.该项目由中方控股55%,美方持股45%.

李怀宇表示,成立东方梦工厂主要是由于看到了巨大的市场需求和机会,未来技术、创意和人才将是发展重点.而被问及公司首部电影作品将于何时问世,他则坦言道,"我们不追求多快,但追求高质量的产品".

同时,他并认为,梦工厂将会是一个多赢的合作,"在中国有优秀的人才,很好的文化底蕴和故事,且市场潜力很大,而美国梦工厂有非常好的技术、创意、流程和团队...,未来好的作品将提供到海外其他市场".

东方梦工厂的总部设在上海,但未来则将多地运营,包括北京和洛杉矶都会有运作;同时,旗下主题乐园初期料将在国内建造.

华人文化产业基金成立于2009年,是中国第一只获得国家发改委审核通过的文化产业股权投资基金,规模达50亿元人民币,首期已完成20亿元的募集.公司由上海东方传媒集团(SMG)、中国国家开发银行[CHDB.UL]和中国宽带产业基金发起及投资.李怀宇称,未来将会继续与现有投资人合作.

该基金从2010年中开始投资,已公布的投资项目还包括控股原属新闻集团(NWSA.O)全资拥有的星空卫视、Channel V及全球最大的华语电影片库.而针对该项目的投资回报率,李怀宇预计将符合预期.

**看好旅游和演艺等文化消费领域**

在中国经济转型及扩大内需的大背景之下,李怀宇认为,未来国内的旅游和演艺等文化消费领域定将蓬勃发展,同时对高质量的影视内容也有迫切需求;另外教育和移动互联网领域亦值得关注.

而针对中国的电影市场,他认为,目前该市场的软件仍亟待提升,包括内容创意、订票服务、网上电影点评等等.因而预计,未来围绕电影产业软件方面将会有更多投资机遇.

"东方梦工厂对人才等各方面的综合产业环境将有较好促进",不过李怀宇表示,目前暂未考虑投资院线.

另外,李怀宇还指出,若今年下半年市场能够更趋理性,那么亦不排除将考虑投资电商领域.他认为,未来电子商务将在零售市场占据重要地位.

中国"十二五"文化改革发展规划称,要发展和壮大出版发行、影视制作等传统文化产业;并加快发展文化创意、数字出版等新兴文化产业.除华人文化外,去年7月,中央财政注资引导的中国首支国家级文化产业投资基金--中国文化产业投资基金亦宣布成立,目标规模200亿元.

华人文化基金目前在上海和北京设有办公室,现有近20名员工.公司董事长为黎瑞刚,此前曾担任上海文广新闻传媒集团总裁.(完)