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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 13:54 BJT

〔台湾股市〕收低34.89点至两周收盘低位,食品和塑胶类股拖累大盘

路透台北3月7日电---台湾股市周三跌0.44%至逾两周收盘低位,跟随全球股市跌势,因避险情绪占据主导.不过智能手机制造商宏达电(2498.TW)收盘上扬,此前称其2月营收较前月增长.

加权股价指数.TWII收跌34.89点至7,903.08点,为2月中旬以来最低,亦为连续第四日下跌.

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