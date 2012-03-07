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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:06 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,投资人静候希腊债务协议最新进展

路透东京3月7日电---美国公债周三在亚洲市场持稳.投资者静候希腊债务协议最新进展情况,并在消化全球经济成长或放缓的新迹象.

希腊民间债权人必须在周四晚间之前决定是否参与债券互换,此为希腊救助计划的关键组成部份,该救助计划将扶助希腊财政及在3月20日偿还债务.[ID:nSB2018303]

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