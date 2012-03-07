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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:18 BJT

〔韩国股市〕跌至四周收盘低位,汽车相关类股大幅下挫

路透首尔3月7日电---韩国股市周三跌至四周收盘低位,为连续第三日下跌,希腊债务忧虑重燃,而且市场对全球经济放缓的忧虑加剧,打压风险偏好.

汽车相关类股大幅下挫,零件制造商现代摩比斯(012330.KS)下跌3.32%,韩国轮胎(000240.KS)下滑3.09%.

综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.91%至四周收盘低位1,982.15点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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