〔中国企业〕金川集团预计今年铜产量60万吨,镍产量13万吨--董事长

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京3月7日电---中国最大的镍生产商--金川集团董事长杨志强周三表示,预计该公司今年铜产量将达60万吨,镍产量13万吨.
他是在人大和政协"两会"间隙对路透做上述表示的.根据该公司网站资料,2011年,金川生产镍产品13万吨,铜产品52万吨.
此外,对于公司的上市工作,杨志强称,"具体时间表没有.现在市场这么低迷,你说能上吗?...我们一直在研究这项工作,做一些准备."
据本地媒体此前报导,金川集团股份有限公司今年1月正式揭牌,标志着企业整体股改全面启动,计划6月底完成战略引资和上市辅导验收工作,年内择机完成A股发行上市.
金川集团为大型有色矿业公司,拥有全球第三大镍钴硫化物矿山,为全球第四大镍生产商及第二大钴生产商.
公司网站显示,其"十二五"(2011-2015年)目标是,有色金属及加工材年产量过150万吨,化工产品450万吨;产品销售收入确保1,000亿元人民币,力争1,200亿元;营业收入确保1,500亿元,力争1,800亿元.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保