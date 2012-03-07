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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:24 BJT

〔中国企业〕金川集团预计今年铜产量60万吨,镍产量13万吨--董事长

路透北京3月7日电---中国最大的镍生产商--金川集团董事长杨志强周三表示,预计该公司今年铜产量将达60万吨,镍产量13万吨.

他是在人大和政协"两会"间隙对路透做上述表示的.根据该公司网站资料,2011年,金川生产镍产品13万吨,铜产品52万吨.

此外,对于公司的上市工作,杨志强称,"具体时间表没有.现在市场这么低迷,你说能上吗?...我们一直在研究这项工作,做一些准备."

据本地媒体此前报导,金川集团股份有限公司今年1月正式揭牌,标志着企业整体股改全面启动,计划6月底完成战略引资和上市辅导验收工作,年内择机完成A股发行上市.

金川集团为大型有色矿业公司,拥有全球第三大镍钴硫化物矿山,为全球第四大镍生产商及第二大钴生产商.

公司网站显示,其"十二五"(2011-2015年)目标是,有色金属及加工材年产量过150万吨,化工产品450万吨;产品销售收入确保1,000亿元人民币,力争1,200亿元;营业收入确保1,500亿元,力争1,800亿元.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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