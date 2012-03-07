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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕创下两周最低收位,因担心希腊换债和全球经济成长

路透东京3月7日电---日本股市日经指数周三创下两周最低收位,因市场愈发担心希腊或无法在最后期限前完成关键的债券置换,且巴西经济增速放缓,也令全球经济放慢的忧虑升温.

日经指数.N225跌0.6%至9,576.06点,连续第三天收低,投资者了结蓝筹股获利.

东证股价指数.TOPX亦下滑0.6%至822.71点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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