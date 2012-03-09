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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 09:38 BJT

〔中国数据〕2月CPI同比上涨3.2%,PPI同比持平--国家统计局

路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布2月宏观经济指标如下(%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(CPI)同比 3.2 3.4 3.2-3.9 4.5 4.9

CPI环比 -0.1 ~ ~ 1.5 1.2

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 持平 0.2 -0.7-1.1 0.7 7.2

PPI环比 0.1 ~ ~ -0.1 0.8

注: ~表示无相应数据.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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