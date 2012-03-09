〔中国数据〕2月CPI同比上涨3.2%,PPI同比持平--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布2月宏观经济指标如下(%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
居民消费价格指数(CPI)同比 3.2 3.4 3.2-3.9 4.5 4.9
CPI环比 -0.1 ~ ~ 1.5 1.2
工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 持平 0.2 -0.7-1.1 0.7 7.2
PPI环比 0.1 ~ ~ -0.1 0.8
注: ~表示无相应数据.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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