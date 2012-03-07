〔中国债市〕人民币利率互换续跌,报价持续向下仍是大概率事件

路透上海3月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周三续跌.持续宽松的资金为短端品种下探提供充足动力,并带动长端报价.分析人士认为,排除月末的时点性因素,没有迹象表明资金面将从紧,报价继续向下仍是大概率事件.

"目前看不出来(资金)从紧的迹象,尤其是月初,...掉期向下仍然是大概率事件."北京一银行交易员认为.

他并提示,排除3月底季末性时点的冲击,本月资金情况将保持宽裕.同时,若国内经济增长弱势难改,即将公布的CPI又偏低,还将触动长端品种报价延续跌势.

路透综合20余家机构预测中值结果显示,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方,预计在3.4%左右,有望扭转持续24个月的负利率状况.[ID:nSB1424238]

本周五(9日)将公布中国2月居民消费价格指数(CPI).

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3500/3.4540 3.1950/3.2900 3.2350/3.3283 3.3517/3.4450 3.2850/3.6175

周二 3.3617/3.4767 3.2271/3.3221 3.2686/3.3643 3.3971/3.4957 3.3560/3.6640

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变动 -0.0117/-0.0227 -0.0321/-0.0321 -0.0336/-0.0360 -0.0454/-0.0507 -0.0710/-0.0465

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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