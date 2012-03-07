〔中国基金〕人保部称养老金入市方向明确,具体办法正在论证--部长

路透北京3月7日电---中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称,养老金入市方向明确,具体办法正在论证.

"养老金投资运营实现保值增值,方向是非常明确的.关于养老金投资运营的问题,我们正在进行积极研究,但具体投资运营办法还在论证."尹蔚民在中国两会(人大和政协会议)期间举行的记者会上并称,结果将会适时公布.

此前国内报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.[ID:nSB1359460](完)