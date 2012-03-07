〔中国基金〕人保部称养老金入市方向明确,具体办法正在论证--部长

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透北京3月7日电---中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称,养老金入市方向明确,具体办法正在论证.
"养老金投资运营实现保值增值,方向是非常明确的.关于养老金投资运营的问题,我们正在进行积极研究,但具体投资运营办法还在论证."尹蔚民在中国两会(人大和政协会议)期间举行的记者会上并称,结果将会适时公布.
此前国内报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.[ID:nSB1359460](完)
--发稿 邵晓忆; 撰写 李然; 审校 曾祥进
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。