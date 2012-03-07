〔两会专访〕今明两年将适当加大收购兼并力度—海螺集团董事长

* 今明两年可以适当加大收购兼并的力度

* 收购重点集中在中国中西部地区

* 在海外设厂上,高度关注蒙古、巴西、哈萨克斯坦等

作者 宿泱韫

路透北京3月7日电---在水泥新建产能限制未有放松,而水泥业"十二五"(2011-2015年)规划力促行业整合之际,中国大型水泥生产商—安徽海螺集团董事长兼总经理周三表示,今明两年海螺将适当加大收购兼并力度,重点关注中国中西部地区.

郭文SAN("三"的大写)在"两会"(全国人大和政协会议)间隙接受路透专访时表示,今年水泥价格应回归到常态,在保障性住房、水利建设以及农村建筑改造的带动下,他对今年全年水泥业的表现充满信心.

"我们也在选择性地收购...,经过多年的调查,我们认为去年和今年,乃至明年,可以适当地加大收购兼并的力度."他表示.

他透露,收购"在中西部地区会多一些",但未透露具体收购目标.

水泥工业"十二五"规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.

安徽海螺(600585.SS)(0914.HK)董事会去年已批准公司收购广西和陕西两家水泥公司,涉及总代价逾6.1亿元人民币.其竞争对手中国建材(3323.HK)母公司去年亦收购川煤水泥和攀煤水泥的股权.

中国在2009年出台政策大幅提高水泥行业的准入门槛,以遏制行业产能过剩,要求投资水泥(熟料)新、改、扩、迁建项目自有资本金的比例不得低于项目总投资的35%,部分省份原则上应停止核准新建扩大水泥产能.

他认为,即使今后放开限制,考虑到土地拆迁、环保等成本,新建水泥厂的难度也很大,"大规模建厂的时代在中国已经结束了."

中国水泥协会负责人此前预计,今年水泥需求依然会高速增长,在此推动下,全年水泥产量将突破20亿吨.报导称,目前行业前10强占比在25%以下,这意味着,未来几年水泥业兼并重组将至少涉及2亿吨产能量,兼并重组仍要有大动作,前10强大企业将成为最大获益者.

中国工信部则预计今年中国水泥产量增速将回落到10%以内. 去年全年水泥产量为20.85亿吨,同比增11.7%.自2009年来,水泥产量增速保持在10%以上.

此前据中证报报导,去年海螺水泥与印尼协议,在条件成熟时,计划在印尼丹戎建设一条3,200吨/日的生产线,并配套余热发电和粉磨站.对此海螺集团董事长表示,印尼项目尚未获当地部门批准,正在做环评报批工作,目前进展顺利.

提及海外建设生产线,董事长并称,"我们对其它地方也非常感兴趣,像外蒙古、巴西、哈萨克斯坦,我们也都在高度关注."

对于今年的水泥市场,他指出,去年1,000万套的保障房上半年集中进入施工高峰期,下半年又接上今年的700万套保障房建设,再加上国家对水利建设的投入,以及农村住房翻新,均有助于支撑水泥市场.

他并认为,鉴于水泥业的标准较为落后,按国际标准计算,中国的水泥年产量只有15亿吨左右.未来优质高标号水泥肯定会持续稳定发展,在2020年达到供需平衡.

海螺水泥在沪市周三收报16.86元人民币,H股午盘则报23.65港元,中国建材报9.87港元.(完)

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