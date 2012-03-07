〔全球金市〕金价中止三日跌势,希腊相关担忧挥之不去

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡3月7日电---金价周三扳回部分跌幅,亚洲珠宝商在上日金价下跌2%后吃进.而有关希腊可能违约的担忧促使投资者急忙买入美元.
有关希腊可能无法在周四与民间债权人达成协议,从而令后者减计所持希腊债券的担忧引发股市下跌,不过欧元反弹和实货买盘抵消其对黄金的压力.
0607 GMT时现货金XAU=上涨1.76美元,报每盎司1,675.70美元,周二曾触及1,663.95美元的1月25日以来的最低水平.去年9月黄金触及约1,920美元的纪录高位.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保