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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:46 BJT

〔全球金市〕金价中止三日跌势,希腊相关担忧挥之不去

路透新加坡3月7日电---金价周三扳回部分跌幅,亚洲珠宝商在上日金价下跌2%后吃进.而有关希腊可能违约的担忧促使投资者急忙买入美元.

有关希腊可能无法在周四与民间债权人达成协议,从而令后者减计所持希腊债券的担忧引发股市下跌,不过欧元反弹和实货买盘抵消其对黄金的压力.

0607 GMT时现货金XAU=上涨1.76美元,报每盎司1,675.70美元,周二曾触及1,663.95美元的1月25日以来的最低水平.去年9月黄金触及约1,920美元的纪录高位.

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