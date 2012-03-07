〔巴西央行〕料将再次下调指标利率,降息幅度备受关注

路透巴西利亚3月7日电---在通胀缓解之际,巴西周三可能将下调指标利率0.5个百分点至10%,不过近期令人失望的经济数据也已引发更大降息幅度的猜测.

巴西央行正试图在不重新引燃通胀的情况下,提振疲弱的经济.该国通胀率自去年9月创下7.31%的六年高位后,今年已放缓.由于巴西工业承受着强势本币及高税赋的压力,部分投资者认为央行将采取更大力度降息举措,以振兴在2011年明显放缓的经济.

巴西央行货币政策委员会(Copom)将于21:00GMT宣布利率决定.

路透调查显示,自上周的调查以来,受访的42名分析师中有两名修正了预估,现预计央行降息幅度将更大.其余分析师均维持预期,仍认为央行将连续第五次降息0.5个百分点,但承认不排除更大降息幅度的可能.

"央行把降息周期进度提前,并在周三降息逾50个基点的可能性偏小,但并非不可能,"高盛资深分析师Alberto Ramos称,"不过我们承认,央行尚未暗示朝此方向行动."

巴西周二公布去年经济仅增长2.7%,引发利率期货收益率(殖利率)大跌,这意味着,交易商认为央行可能选择更大幅度的降息以振兴经济.(完)