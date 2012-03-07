〔中国港口〕青岛港今年货物吞吐量预计达到4亿吨,去年3.7亿吨--董事长

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透北京3月7日电---中国青岛港集团有限公司董事局主席兼总裁常德传周三称,巴西淡水河谷(VALE5.SA)迄今未就40万吨超大型矿砂船事宜与青岛港接洽.
他在参加两会(人大和政协会议)时对记者并称,青岛港40万吨级矿石码头预计今年将建成投产,年通过能力将达4,000万吨.他并预计,青岛港今年货物吞吐量达到4亿吨,去年为3.7亿吨.
为致力于满足中国进口铁矿石需求,淡水河谷订购了35艘全球最大的铁矿石货船以削减船运成本.但中国交通运输部年初规定,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.(完)
--发稿 李文科; 撰写 李然; 审校 黄凯
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。