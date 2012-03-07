〔中国港口〕青岛港今年货物吞吐量预计达到4亿吨,去年3.7亿吨--董事长

他在参加两会(人大和政协会议)时对记者并称,青岛港40万吨级矿石码头预计今年将建成投产,年通过能力将达4,000万吨.他并预计,青岛港今年货物吞吐量达到4亿吨,去年为3.7亿吨.

为致力于满足中国进口铁矿石需求,淡水河谷订购了35艘全球最大的铁矿石货船以削减船运成本.但中国交通运输部年初规定,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.(完)