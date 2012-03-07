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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 14:54 BJT

〔东京汇市〕风险货币脱离低位但仍显脆弱,受累于希腊忧虑重燃

* 希腊债务互换最后期限临近,避险情绪升温

* 澳洲GDP数据令人失望,推低澳元

* 欧元/美元在亚洲盘中从三周低点反弹,受益于欧元/澳元的回补

* 空头回补盘令日圆全线走坚

* 美元指数或测试一目均衡云区

路透东京3月7日电---风险货币周三弹离数周低位,但仍显脆弱,而日圆持坚,因对于希腊能否与债权人达成债务互换协议的忧虑,促使市场人士削减风险资产曝险.

受挫最重的货币中,澳元兑美元跌至近六周低点,因澳洲第四季经济增长逊于预期.

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