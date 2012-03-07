〔东京汇市〕风险货币脱离低位但仍显脆弱,受累于希腊忧虑重燃

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 希腊债务互换最后期限临近,避险情绪升温
* 澳洲GDP数据令人失望,推低澳元
* 欧元/美元在亚洲盘中从三周低点反弹,受益于欧元/澳元的回补
* 空头回补盘令日圆全线走坚
* 美元指数或测试一目均衡云区
路透东京3月7日电---风险货币周三弹离数周低位,但仍显脆弱,而日圆持坚,因对于希腊能否与债权人达成债务互换协议的忧虑,促使市场人士削减风险资产曝险.
受挫最重的货币中,澳元兑美元跌至近六周低点,因澳洲第四季经济增长逊于预期.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保