〔日本股市〕第三天收低,投资者抛售蓝筹股(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收低0.6%,至两周收盘低点

* 出口、金融类股下挫

* 桥梁建筑类股表现超于大盘

* 市场修正走势可能会持续整周--策略师

* 对希腊和全球经济成长的忧虑伤及风险胃纳

路透东京3月7日电---日本股市日经指数周三连续第三日下跌,因市场对希腊或无法在最后期限前完成债券置换的忧虑伤及风险胃纳,且巴西经济增速放缓,也令全球经济放慢的忧虑升温.

投资者出脱出口商股,了结在2月表现亮眼的蓝筹股获利,并将焦点转向重心在国内的企业.

出口商中,丰田(7203.T)下跌1.2%,而索尼(6758.T)下挫2.4%,机械制造商小松制作所(6301.T)下跌1.2%.

船运股同样走低.商船三井(9104.T)、日本邮船(9101.T)和川崎汽船(K-LINE)(9107.T)跌幅在0.4-2.3%不等.

日经指数.N225跌0.6%至两周收盘低位9,576.06点.