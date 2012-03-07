〔日本股市〕第三天收低,投资者抛售蓝筹股(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增细节)
* 日经指数收低0.6%,至两周收盘低点
* 出口、金融类股下挫
* 桥梁建筑类股表现超于大盘
* 市场修正走势可能会持续整周--策略师
* 对希腊和全球经济成长的忧虑伤及风险胃纳
路透东京3月7日电---日本股市日经指数周三连续第三日下跌,因市场对希腊或无法在最后期限前完成债券置换的忧虑伤及风险胃纳,且巴西经济增速放缓,也令全球经济放慢的忧虑升温.
投资者出脱出口商股,了结在2月表现亮眼的蓝筹股获利,并将焦点转向重心在国内的企业.
出口商中,丰田(7203.T)下跌1.2%,而索尼(6758.T)下挫2.4%,机械制造商小松制作所(6301.T)下跌1.2%.
船运股同样走低.商船三井(9104.T)、日本邮船(9101.T)和川崎汽船(K-LINE)(9107.T)跌幅在0.4-2.3%不等.
日经指数.N225跌0.6%至两周收盘低位9,576.06点.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保