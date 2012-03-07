中国奢侈手表需求首次超美国--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士巴塞尔3月7日电---中国对奢侈手表的需求已超越美国成为世界第一，中国市场也帮助斯沃琪（Swatch）集团UHR.VX旗下主打亚洲市场的欧米茄（Omega）与浪琴（Longines）等品牌应对欧洲经济下滑提供了支持。

在线调查《世界钟表报告》调查了逾10亿互联网用户，报告称对手表的网络搜索次数在德国与意大利有所下降，而在日本则上升。

市场研究公司数码奢侈品集团（Digital Luxury Group）在该报告中称：“自该研究于2004年上线以来，中国首次超越美国，成为对奢侈手表显露出最大需求的国家，对手表相关的搜索占世界23%。”该报告在周三开幕的世界最大钟表珠宝展“巴塞尔世界”（Baselworld）中发布。

分析人士称，欧洲债务危机伤害消费者信心，使他们削减支出并购买较便宜的品牌。欧洲奢侈品销售占全球约35%。

瑞士信贷分析师Rogerio Fujimori在一份研究纪要中称：“随着欧洲本地消费者需求减弱，以及钟表业在2011年上半年的良好表现带来的对比基数较大，我们以及市场都预料营收增长势头今年将放缓。”

据Kepler Research公司，中国是钟表业需求的最大拉动者，该公司预计，到2016年，亚洲奢侈手表市场份额将由去年刚过50%上升到三分之二。

《世界钟表报告》称，对于网上消费者的购买意愿，欧米茄正缩小与全球领军品牌劳力士的差距。欧米茄销量的三分之一是在中国。

据该报告，在西方市场占据较大份额的劳力士，在中国市场则落后于欧米茄和浪琴。

美国咨询公司贝恩资本(Bain & Co)称，美国的奢侈品市场仍领先于日本和中国，为世界最大，但其增长速度在去年只有中国的三分之一。（完）