中国奢侈手表需求首次超美国--报告

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士巴塞尔3月7日电---中国对奢侈手表的需求已超越美国成为世界第一，中国市场也帮助斯沃琪（Swatch）集团UHR.VX旗下主打亚洲市场的欧米茄（Omega）与浪琴（Longines）等品牌应对欧洲经济下滑提供了支持。
在线调查《世界钟表报告》调查了逾10亿互联网用户，报告称对手表的网络搜索次数在德国与意大利有所下降，而在日本则上升。
市场研究公司数码奢侈品集团（Digital Luxury Group）在该报告中称：“自该研究于2004年上线以来，中国首次超越美国，成为对奢侈手表显露出最大需求的国家，对手表相关的搜索占世界23%。”该报告在周三开幕的世界最大钟表珠宝展“巴塞尔世界”（Baselworld）中发布。
分析人士称，欧洲债务危机伤害消费者信心，使他们削减支出并购买较便宜的品牌。欧洲奢侈品销售占全球约35%。
瑞士信贷分析师Rogerio Fujimori在一份研究纪要中称：“随着欧洲本地消费者需求减弱，以及钟表业在2011年上半年的良好表现带来的对比基数较大，我们以及市场都预料营收增长势头今年将放缓。”
据Kepler Research公司，中国是钟表业需求的最大拉动者，该公司预计，到2016年，亚洲奢侈手表市场份额将由去年刚过50%上升到三分之二。
《世界钟表报告》称，对于网上消费者的购买意愿，欧米茄正缩小与全球领军品牌劳力士的差距。欧米茄销量的三分之一是在中国。
据该报告，在西方市场占据较大份额的劳力士，在中国市场则落后于欧米茄和浪琴。
美国咨询公司贝恩资本(Bain & Co)称，美国的奢侈品市场仍领先于日本和中国，为世界最大，但其增长速度在去年只有中国的三分之一。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保