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货币新闻 | 2012年 3月 9日 星期五 13:39 BJT

〔中国数据〕1-2月工业增加值同比增11.4%,消费品零售总额增14.7%--统计局

路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布1-2月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值(12月) 去年同期

固定资产投资(不含农户)(1-2月) 21.5 20.0 15.0-30.0 *23.8 24.9

工业增加值(1-2月) 11.4 12.3 8.5-16.0 12.8 14.1

社会消费品零售总额(1-2月) 14.7 17.4 14.0-18.3 18.1 15.8 (完)

注: * 固定资产投资前值为2011年1-12月数据

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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