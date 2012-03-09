〔中国数据〕1-2月工业增加值同比增11.4%,消费品零售总额增14.7%--统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布1-2月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值(12月) 去年同期
固定资产投资(不含农户)(1-2月) 21.5 20.0 15.0-30.0 *23.8 24.9
工业增加值(1-2月) 11.4 12.3 8.5-16.0 12.8 14.1
社会消费品零售总额(1-2月) 14.7 17.4 14.0-18.3 18.1 15.8 (完)
注: * 固定资产投资前值为2011年1-12月数据
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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