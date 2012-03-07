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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 15:28 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第三日下跌但跌幅有限,公债抹去涨幅

路透首尔3月7日电---韩国韩元兑美元KRW=周三连续第三个交易日下跌,因希腊违约忧虑重燃,打击投资者信心,但出口商的美元卖盘令韩元限于窄幅区间交投,限制了跌幅.

韩元兑美元KRW=KFTC本地尾盘报1,124.8,周二收报1,122.9.今日所及日低1,128.8为一周最低.

韩国企划财政部长官朴宰完称,汇率波动对国内通胀的影响大过外贸.[ID:nSB2019525]此番评论限制了韩元跌势.

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