〔路透专访〕中国东方电气集团将坚持核电优先,并力拓海外市场--董事长

* 中国今年有望恢复对核电新建项目的审批

* 弥补公司去年在核电设备新增订单上的损失

* 公司将坚持核电优先原则,积极拓展海外市场

* 去年海外订单占比首次达20%,未来拟提升至30%

作者 周晓峰

路透北京3月7日电---中国今年有望恢复对核电新建项目的审批,让全球最大发电设备生产商--中国东方电气集团有限公司松了一口气,称将继续坚持核电优先原则.而随着国内火电、风电行业的投资减速,公司亦有意从海外市场寻求更多商机.

集团董事长王计在"两会"(人大和政协会议)期间接受路透专访时并称,去年集团的海外订单占比首次达到了20%,同比提高约有5个百分点.公司未来将继续加大对海外市场的开发力度,争取将这一比例提高到30%.同时,公司也在积极寻求合适的海外并购与合作机会.

"我估计两会之后,国家很快就会恢复了对新的核电项目的审批,"王计说,"去年最担心的是核电,现在看来这个担心已经过去了."

他称,日本福岛核电危机发生后,公司的确面临着整个大的环境的变化.所以去年核电部分的新增订单比之前预计的少了一块,但这些订单会在今年迅速补上.

他表示,尽管经济增速下滑会拉低对电力行业的投资,但去年集团的整体盈利比2008年汶川地震前还是提升了10%,加上有了核电和海外项目的补充,新增订单情况不会比去年差太多.

中国政府总理温家宝在今年的政府工作报告中明确指出,要安全高效发展核电.而据本地媒体此前报导,中国核电中长期发展调整规划显示,到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦,目前是1,190万千瓦.但受在建项目推动,最早到2015年核电装机容量可达4,100万千瓦.

日本去年3月大地震引发核电站泄露事故后,全球对发展核电的质疑声四起.中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.而按照去年3月16日召开的国务院常务会议提出的"国四条"要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.

2005年起东方电气集团重点将核电业务作为新能源发展战略之一,已在国内三大电站设备集团中确立领先优势,目前国内在建的28台核电机组中,有16台来自东方电气.其它两大发电集团分别为上海电气(601727.SS)(2727.HK)母公司上海电气集团和哈尔滨电气(1133.HK)的母公司--哈尔滨电气集团.

**核电优先原则**

王计称,尽管在过去一年里基本没有核电新订单,但东方电气在核电上的投入还是继续进行.

"我们东方电气在历史上一直实行的就是核电优先原则,现在也没有变,...因为中国没有选择,"他说.

他指出,目前中国人均发电装机量不到一个千瓦,与发达国家相比,差距还很大.但随着经济、社会的不断发展,对于稳定的,环保的能源需求在不断增加.没有核电的支持,很难实现在哥本哈根作出的承诺.

他说,公司坚定的认为,中国在未来的发展过程中,核电是不可或缺的.受到技术、自然等多方面条件的限制,目前风能、太阳能只能是作为一种补充.

中国政府此前表示,到2020年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%.要大力发展可再生能源和核能.

美国核管理委员会也在2月份刚刚通过了一项新建核电反应堆计划,为逾30年来首次批准此类计划.尽管该委员会主席因2011年日本福岛核电站事故引发的忧虑该计划持反对意见.[ID:nSB1381238]

**拓展海外市场**

王计表示,东方电气集团发电设备产量2011年达到创纪录的4,622万千瓦,发电设备产量连续第八年保持世界同行第一.但是,随着国内火电、风电行业的投资减速,拓展外海市场变得十分重要.

"去年我们在海外,不仅在传统的周边国家市场,先后取得了一些机会,而且还到了欧洲、美洲和中东这些地区,"他说.

他指出,海外订单占比30%左右是一个合适的结构,去年公司的海外订单金额达到了23亿美元,占比约20%.

自全球金融危机发生以来,全球经济形势依然动荡,未来增长仍缺乏动力;而中国经过30多年的高速增长,正处于调整经济增长结构的关键时期,增长速度亦将放慢,这使建立在产能扩张模式上的企业面临增长危机.

他称,发电设备对于任何一个国家,想发展经济都是必须要具备这个前提.近几年中国在这个行业的装备制造水平有了很大提高,性价比也受到很多客户的欢迎.

王计还表示,东方电气也在积极和各方联系,希望通过海外并购与合作的方式,在海外市场开拓、技术提高等方面取得更多机会.

东方电气集团已实现"六电并举",涉及火电,水电,燃气发电,核电,风电和光伏发电六大领域.除光伏产业链外,其他业务均已注入上市公司东方电气(600875.SS)(1072.HK).去年集团实现营业收入由2010年的439.36亿元增至480亿元人民币.国际竞争对手包括法国阿尔斯通(ALSO.PA)、德国西门子(SIEGn.DE)、美国通用电气(GE.N)等.(完)