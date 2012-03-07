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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 15:48 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元攀升,澳元接近六周低点

0739GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.2%,报1.3137美元,但距昨日低点1.3103不远,据称1.3100有期权障碍,或将限制下档.

欧元/日圆EURJPY=持稳于106.07日圆,亚洲时段曾因空头回补而涨至106.40.

澳元/美元AUD=D4接近六周低点,报1.0552,受澳洲国内生产总值(GDP)逊于预期和广泛的避险情绪打击.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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