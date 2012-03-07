《外汇动态》欧元受空头回补提振上涨,但希腊担忧仍存

0736GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.3141,尽管担心希腊能否达成债务互换协议,但欧元还是守在支撑水准上方,空头回补遂出现.

欧元仍保持在关键支撑区域约1.31上方,该区域覆盖了一目均衡云区顶部1.3097和2月中旬至月末涨势的76.4%回档位1.3095.

在澳洲公布的去年10-12月经济增速不及预期之后,澳元在条件反射式的反应中触及六周低点1.0508,不过随后反弹,最新持平报1.0552.

美元兑日圆JPY=跌至80.73,远低于本月稍早触及的九个月高位81.87,但仍保持在2月涨势23.6%回档位80.50上方.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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