《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦3月7日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:从1月低点1.2625以及1.2625-1.3490升势间38.2%的回档位1.3160/70拉出的趋势线支撑可能很快被突破,从而有可能跌向1.2625-1.3490的50%回档位1.3050,以及2月低点1.2975.100日移动均线切入位1.3290仍是关键水准,我们可能看到向这一水准进一步反弹.但四小时图仍然显示超卖.该货币对仍有可能反弹向1.3370,这是顶部位于1.3490双顶形态的突破位.只有升破1.3490,偏空走势才会无效,并测试1.3630.
美元/日圆:昨日日圆反弹对美元构成下行压力,将其拉回到81.00日圆下方的一目均衡云区.若到达云区,上周低点80.00和云区底部79.65应能提供支撑.周线收在一目均衡云区阻力位81.00上方,仍是续涨的正面迹象,本周要收在81.00上方,才有望升向82.85.
欧元/英镑:欧元继续在近期交易区间底部附近、从1月低点0.8220拉出的趋势线支撑位0.8305略上方寻找支撑.进一步下行压力仍是主旋律,但也有可能回弹向0.8400.若跌破0.8300水准,目标位将再次转向1月交易区间低点0.8220.(完)
--编译 李爽;审校 程琳
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