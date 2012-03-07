《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:从1月低点1.2625以及1.2625-1.3490升势间38.2%的回档位1.3160/70拉出的趋势线支撑可能很快被突破,从而有可能跌向1.2625-1.3490的50%回档位1.3050,以及2月低点1.2975.100日移动均线切入位1.3290仍是关键水准,我们可能看到向这一水准进一步反弹.但四小时图仍然显示超卖.该货币对仍有可能反弹向1.3370,这是顶部位于1.3490双顶形态的突破位.只有升破1.3490,偏空走势才会无效,并测试1.3630.