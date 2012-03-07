《人民币汇率焦点》波动区间扩大在望,资本账户开放亦迎来机遇期

* 人民币汇率接近"均衡"为扩大波幅提供时机

* 汇率完全自由波动不现实,有管理汇率制度仍为主基调

* 市场建言人民币汇率波幅暂可扩大一倍至1%,并逐步增加

* 中国利率市场化改革和资本项目开放亦处于机遇期

作者 钟华

路透北京3月7日电---备受外界指责的人民币汇率,在中国政府高层看来正接近"均衡"水平.接下来可以想见的市场化举措也就顺理成章:逐步扩大人民币兑美元CNY=CFXS交易的日波动区间;而与汇改相关的资本账户开放也正迎来机遇期.

虽然市场建言,第一步汇率波幅改革可较现行水平增加一倍至1%,今后甚至可稳步有序增至20%或30%更高水平,但若就此寄望汇率完全自由化并不现实,有管理的浮动汇率制度仍将是中国的政策主基调.

建言者相信,更大的波幅可以增强人民币汇率灵活性,满足企业及市场参与主体的避险需求,并降低僵化汇率给中国金融体系和经济带来的潜在风险.

"即使现在将人民币(兑美元)汇率波动区间扩大到中间价上下浮动1%的水平,也没有问题,今后可以再逐步扩大."瑞银证券中国首席经济学家汪涛称.

她认为,扩大人民币汇率波动区间一直是需要的,现在人民币升值压力相对较小,扩大波幅的条件就相对更成熟.

而据新加坡华侨银行外汇分析师谢栋铭预计,人民币汇率2012年全年的双向波动都将会加大,并可能加剧中国金融机构外汇占款的波动.

中国总理温家宝周一在"两会"政府工作报告中强调,要完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向波动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nSB2013483]之后央行行长周小川表示,人民币汇率已逐步具备波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.

自2005年7月汇改以来,人民币兑美元累计升值24%左右.据官方规定,人民币兑美元日均波动区间为中间价上下浮动千分之五.不过,自去年9月底以来,人民币兑美元汇率经常触及官方给定的汇率波动限制.

**扩大波幅**

人民币汇率正在接近"均衡"水平,这给中国政府进一步完善人民币汇率形成机制,扩大汇率波动区间创造了良好的条件.

中国央行货币政策委员李稻葵周二表示,人民币汇率当前已接近"均衡"水平,下一步要进一步放宽双向波动幅度,"人民币(兑美元)汇率波动幅度现在是千分之五,下一步可扩大到千分之七及七点五,进行逐步调整."

兴业银行首席经济学家鲁政委亦指出,美元现在处于周期性的谷底,今后上升空间较大,尤其是当前人民币多空双方力量比较均衡之时,扩大人民币汇率浮动区间是较为合适的时机.

他并认为,人民币汇率波动区间扩大固然是一个有序渐进的过程,但步子也可以迈得更大些,每半年或大半年可以宣布扩大一次波动区间,并逐步扩大到20%-30%的水平,最终实现自由浮动这一目标.

但他同时强调,即使人民币汇率波动区间扩大到可以自由浮动,也并不是完全的自由浮动,仍然是有一定管理的自由浮动,全球很多施行汇率自由浮动的国家都是这样的.

中国官方外汇储备尽管高达3.18万亿美元,但其来源并非都能通过经常项目盈余和外商直接投资(FDI)予以解释.这意味着在国际汇率大幅波动之时,中国不及时地调整汇率就可能引发中国外汇占款,以及外汇储备的大幅波动.

也就是说,如果国际资本届时大量流出,人民币汇率波动区间扩大后,就可以通过人民币大量贬值来遏制这种市场投机行为.

**相关改革**

虽然人民币汇率正逐步走向市场化,但汇改本身是个系统工程,长期还需利率市场化和资本项目开放等改革相协调和配合,以避免中国境内外市场的不协调.

事实上,中国当前亦是利率市场化改革和资本项目开放的机遇期.尽管存贷款利率仍是中国最重要的基准利率,但大量金融创新已使以非存贷款基准利率定价的资产大幅增加,这使得利率改革的阻力弱化.

而在央行调查统计司司长盛松成看来,中国目前亦正迎来资本账户开放战略机遇期.因当前欧美等经济相对疲弱,大量企业估值相对较低,如果中国开放资本账户将有利于中国企业对外投资,购并国外企业,获取技术、市场和资源.

他并认为,中国开放资本账户的风险并不大,还将进一步提高人民币在国际贸易结算及国际投资中的地位,促进人民币国际化,还有利于中国经济结构的调整.据其判断,中国可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

鲁政委则建议,中国应该多推出与华贸易国家的货币对交易,以从交易中来完善人民币汇率形成机制.比如,人民币兑新加坡元,兑巴西雷亚尔等货币对交易.

中国外汇交易中心推出的现行货币对交易,主要包括人民币兑美元,人民币兑英镑,人民币兑欧元等九大货币对.

此外,鲁政委还建议,中国应该开发出一个类似于美元指数的人民币汇率指数,该指数以人民币兑主要币种交易汇率为基准,以帮助市场参与主体更好对人民币定价,规避汇率风险.(完)