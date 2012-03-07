〔中国票据市场〕转贴利率略跌,短期走势取决于长期资金成本变化

路透上海3月7日电---中国票据市场转贴利率周三略跌,因资金面相对宽松且信贷规模压力暂时不大.不过交易员指出,随着转贴利率不断下行,其续跌空间受资金成本抑制的影响渐显,短期内需重点关注长期资金价格变化.

上海一银行交易员称,今日六个月左右银行承兑汇票成交价格已跌至年息6%附近甚至以下.短期走势还是要看长期资金成本的回落情况;至于影响转贴利率的另一因素--信贷规模,目前压力尚不明显.

除月初因素外,而且"据说有些地方(农信社等替其他机构)消规模的做法又出来了."该交易员指出.

以作为票据业务资金成本参考的上海银行间同业拆放利率(Shibor)为例,随着近期流动性渐宽,隔夜SHICNYOND=和七天期品种SHICNYSWD=大挫,其中隔夜从2月下旬的约5%高点,跌落至目前的2.3%附近;但三个月及六个月等长期限品种跌势明显不足,三个月SHICNY3MD=最新报在5.1689%,较2月下旬的5.3%水平下跌不足20个基点(bp).

华南一银行交易员并透露,就其了解,今日上述期限票据转贴最低有在年息5.8%左右成交.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

今日 6.4858/6.1843 6.7944/6.4950 7.7673/7.2469

上日 6.5520/6.2275 6.8491/6.5596 7.8905/7.3396

---------------------------------------------------------

变动 -6.62bp/-4.32bp -5.47bp/-6.46bp -12.32bp/-9.27bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价延续跌势**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.4386%,较上日的5.4856%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3421/3.2811 3.3680/3.3099

上日 3.3411/3.2771 3.3680/3.3109

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>