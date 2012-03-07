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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 16:14 BJT

《外汇动态》澳元或将下看1.03-1.04美元--Westpac

0754GMT---Westpac的Sean Callow指称,风险胃纳退烧及投机客仓位过偏,料使澳元在未来几周逢高在1.06美元遭遇抛压,或将下看1.03-1.04美元AUD=D4.

他表示,澳元终究跌破交易区间,其合理估值为趋向平价.

他补充道,需得希腊大举违约,澳元才会跌至1.02美元区域.

伦敦交易商指出,在1.04美元存有障碍.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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