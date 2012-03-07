《外汇动态》澳元或将下看1.03-1.04美元--Westpac

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
0754GMT---Westpac的Sean Callow指称,风险胃纳退烧及投机客仓位过偏,料使澳元在未来几周逢高在1.06美元遭遇抛压,或将下看1.03-1.04美元AUD=D4.
他表示,澳元终究跌破交易区间,其合理估值为趋向平价.
他补充道,需得希腊大举违约,澳元才会跌至1.02美元区域.
伦敦交易商指出,在1.04美元存有障碍.(完)
--编译 龚芳;审校 田建华
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保