〔中国债市〕避险情绪助推现券收益率下行,宽裕资金支撑市场继续走暖

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海3月7日电---中国银行间债市周三现券收益率走跌,央行调降存准率对市场流动性的影响显着,宽松资金面下机构买兴渐浓,加上国内和外围股市齐跌令避险情绪升温,预计短期内债市将持续走暖.
交易员并指出,受今日国债招标结果的激励,二级市场七年左右的中长期券种走势最为喜人,收益率跌幅约在3-4个基点(bp)左右.
中国财政部周三招标的七年期固息国债,中标利率为3.41%,明显低于此前3.46%的预测均值.分析人士表示,银行流动性宽松,本已累积可观的配置需求,而中国调低经济增长目标及希腊债务危机忧虑弥漫,令避险情绪提升,进一步激发投标热情,其投标倍数亦创下年内新高.[ID:nSB2019251]
"因为昨天A股和欧美股市都下跌吧,然后最近市场资金面也比较松,市场有些做多动力,"华东一银行交易员称.他并认为,受资金面的支撑,以及外围风险偏好情绪的减弱,债市短期将继续向好.
中国股市沪综指.SSEC周三收跌0.7%至两周新低,并失守2,400点.昨日跌幅1.4%并创下一个月来最大单日跌幅.外围市场方面,美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.
深圳一银行交易员亦预计,资金面的因素将支持债市涨势延续,整体收益率的下探空间还有至少10bp.
面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]
剩余期限近六年的国债110021券最新成交价CN110021=CFXS为3.41%,上日尾盘为3.4350%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3251 3.0978
上日 2.3281 3.1402
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4950/3.4309
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9460/2.9020
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6735/3.6135 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保