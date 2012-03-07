〔中国债市〕避险情绪助推现券收益率下行,宽裕资金支撑市场继续走暖

路透上海3月7日电---中国银行间债市周三现券收益率走跌,央行调降存准率对市场流动性的影响显着,宽松资金面下机构买兴渐浓,加上国内和外围股市齐跌令避险情绪升温,预计短期内债市将持续走暖.

交易员并指出,受今日国债招标结果的激励,二级市场七年左右的中长期券种走势最为喜人,收益率跌幅约在3-4个基点(bp)左右.

中国财政部周三招标的七年期固息国债,中标利率为3.41%,明显低于此前3.46%的预测均值.分析人士表示,银行流动性宽松,本已累积可观的配置需求,而中国调低经济增长目标及希腊债务危机忧虑弥漫,令避险情绪提升,进一步激发投标热情,其投标倍数亦创下年内新高.[ID:nSB2019251]

"因为昨天A股和欧美股市都下跌吧,然后最近市场资金面也比较松,市场有些做多动力,"华东一银行交易员称.他并认为,受资金面的支撑,以及外围风险偏好情绪的减弱,债市短期将继续向好.

中国股市沪综指.SSEC周三收跌0.7%至两周新低,并失守2,400点.昨日跌幅1.4%并创下一个月来最大单日跌幅.外围市场方面,美国股市周二收低,道指下挫超过200点,令美股录得近三个月来表现最差的一天,因投资人重新担忧希腊可能出现无序违约,且忧虑中国经济放缓将拖累全球经济成长.

深圳一银行交易员亦预计,资金面的因素将支持债市涨势延续,整体收益率的下探空间还有至少10bp.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

剩余期限近六年的国债110021券最新成交价CN110021=CFXS为3.41%,上日尾盘为3.4350%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3251 3.0978

上日 2.3281 3.1402

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4950/3.4309

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9460/2.9020

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6735/3.6135 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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