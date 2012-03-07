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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 16:34 BJT

〔标题新闻〕TOCOM否认寻求使CME持有其至多20%股权的报导,但称未来可能会考虑此交易

注:东京工业品交易所(TOCOM),芝加哥商业交易所(CME).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E701N]

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