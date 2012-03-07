版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 16:40 BJT

〔中国证券〕上证所希望上半年推出高收益债并实行备案制--理事长

路透北京3月7日电---中国上海证券交易所理事长耿亮周三表示,希望今年上半年推出高收益债,并实行备案制.

他在中国两会(人大和政协)期间举行的发布会上并称,上交所今年将扩大股票约定式回购试点.

耿亮此前表示,上交所拟在今年上半年推出高收益债券,为创新型高科技小微企业提供新的融资平台.[ID:nSB2013117] (完)

--发稿 康熙泽; 撰写 李然; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐