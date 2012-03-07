〔中国证券〕上证所希望上半年推出高收益债并实行备案制--理事长

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透北京3月7日电---中国上海证券交易所理事长耿亮周三表示,希望今年上半年推出高收益债,并实行备案制.
他在中国两会(人大和政协)期间举行的发布会上并称,上交所今年将扩大股票约定式回购试点.
耿亮此前表示,上交所拟在今年上半年推出高收益债券,为创新型高科技小微企业提供新的融资平台.[ID:nSB2013117] (完)
--发稿 康熙泽; 撰写 李然; 审校 曾祥进
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。