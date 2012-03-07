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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 16:35 BJT

《外汇动态》瑞士央行外汇储备下降,因力守瑞郎汇价底限

0822GMT---瑞士央行2月外汇储备下降,因该行力守欧元兑1.20瑞郎的底限.

该行一直透过换汇,让货币市场充斥瑞郎资金,并抑制任何可能的涨势.

欧元/瑞郎EURCHF=守在1.2055-60的区间内,美元/瑞郎跌0.3%至0.9165瑞郎.在0.9200瑞郎前有卖单伺机而出.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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