〔外汇期权〕美元外兑日圆的期权隐含波动率悉数走升--IFR

IFR伦敦3月7日电---昨日出现一波巨大的避险潮之后,市场进入盘整.昨日的这波避险带动期权隐含波动率全线上升.

欧元/美元测试1.3100,但未能突破,此后回到1.31中段区域.一周期价平期权波动率在11.0%附近,一个月期报10.9%(较2月末和11个月低点上升1.1个百分点)三个月期波动率从10.5%升至现在的11.3%,一年期波动率从11.7%升至12.6%.一个月期风险逆转指标(RR)从昨日的1.7%(偏向欧元卖权)升至近期的峰值1.9%.在欧洲央行即将公布利率决定和美国非农就业数据将公布之际,隔夜和周五到期的期权波动率上升.

澳元/美元跌势在障碍位1.0500前停止,回升至1.0550,隔夜糟糕的国内生产总值(GDP)数据令澳元承压.一个月期价平期权波动率在12.0%上方,本周初报11.25%,前一周曾创下长期低点10.7%.

一个月期英镑/美元波动率三周来首次站到8.0%上方,之前现汇价格处在1.5700下方.目前波动率远高于6.9%--这是2月24日创下的逾三年低点.

美元以外主要货币兑日圆的期权隐含波动率悉数上升,一个月期欧元/日圆波动率隔夜突破13.5%,一个月期美元/日圆波动率今年来首次升至10.0%上方,因现汇价格回落至80日圆中段区域之际,下档空头回补帮助支撑了波动率曲线.一个月期delta为0.25的风险逆转指标自此失去上行动能,目前小涨,偏向日圆买权.(完)