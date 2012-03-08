强震难撼日官僚惰性 改革遥遥无期

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京3月7日电（Tomasz Janowski/Linda Sieg）---日本遭遇3 ·11连环灾难三个月之后，长期研究日本问题的专家萨缪尔斯（Richard Samuels）来到东京，为他计划撰写的《国家的重生》（Rebirth of a Nation）一书进行实地调研。

经过数月考察后，萨缪尔斯决定将书名改为《危机辞令》（The Rhetoric of Crisis）。

现在，那场强震、海啸、还有接踵而至的核灾难已经过去整整一年了，但是即使如此大的灾难，明显还是没有把日本从政治和经济麻痹中唤醒。

萨缪尔斯是麻省理工学院国际研究中心的主任。他说，“迄今为止，关于改变的言论似乎多于真正的改变。一直还是如此的泾渭分明。”

日本原本庞大的政府债务仍在膨胀，一些关键性决策也是一拖再拖。在势均力敌的议会，许多机构在各项事务上不是例行公事般地“达成共识”，就是进行政治交易。

饱受利益集团左右的主流政党也无力搁置分歧，展示出民众渴望的领导能力。

日本政坛似乎已经恢复旧貌，议会内部派系林立，继续上演一年一度的“推倒首相”活动，该国五年内换了六任首相，至关重要的税收和福利改革眼下面临搁浅危险。

野村证券（Nomura Securities）首席经济学家Takahide Kiuchi称，“我个人曾以为，震后会出现一个联合政府来拯救经济。但事实并非如此，朝野两党仍在相互争斗。这让我失望至极。”

在过去12个月里，日本确实已经发生了变化，只是过于渐进且毫无声息，完全没有引起关注。

这些变化背后的主要推动力是：政客与政府之间的猜疑加深，以及他们的无能所引发的公愤。

斯密特斯（Pelham Smithers）是一家英国市场咨询公司的董事总经理，他在去年3月11日灾难发生后曾几次到访日本。他说：“我觉得它（灾难）让日本的中枢较以前有所变化，民众对日本这样的体系肯定不那么宽容和信任。”

这样的公愤能否促使日本政治、经济和社会发生翻天覆地的变化，还是让民众变得更加冷漠和沮丧，或者是介于两者之间的某种状态，这一切依然不得而知。

迄今为止，鲜有迹象表明日本的精英阶层很快会实施根本性的改革。乐观的估计是，日本会继续循着过去二十年来悄然且缓慢的转变步伐，朝着提高官员责任、强化政府机构的方向迈进。

最明显的变化是人们对在海啸中受损的福岛核电站核反应堆熔毁的认知。包括曾对可再生能源笃信不疑的时任首相菅直人在内，日本整个国家都陷入了深思中。

现年30岁的Kyoko Itagaki是一名设计师，参加过上月东京的反核能集会。她说：“3月11日过后，我才意识到，我以前从未思考过有关核能的问题。”

“现在，我思考地越多，就会越发意识到核电厂是多么的危险……它是不能忽视的罪恶。我的生活已经改变了很多，现在我在特定的地方买水买菜，还随身携带放射性物质计量器。”（完）