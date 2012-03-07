《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月7日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *华晨汽车集团 20 10 12 3/12簿记建档 国开行 AA 3/13 3/14 ============================================================================================= 联创光电 4 2 12 3/8簿记建档 兴业银行 A+ 3/9 3/12 (600363.SS) ============================================================================================= 京能热电 6 3 12 3/8簿记建档 工商银行 AA 3/9 3/12 (600578.SS) ============================================================================================= 宝钢金属 13 7 12 3/9簿记建档 招商银行 AA+ 3/12 3/13 ============================================================================================= 中国化工集团 50 25 12 3/13簿记建档 进出口行 AAA 3/15 3/16 建设银行 ============================================================================================= 蒙发煤炭公司 -- 3.5 12 3/13簿记建档 兴业银行 A+ 3/14 3/15 ============================================================================================= 中科实业集团 6 3 12 3/13簿记建档 交通银行 AA 3/14 3/15 ============================================================================================= 广州打捞局 -- 2 12 3/13簿记建档 招商银行 AA- 3/14 3/15 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 哈尔滨物业 9 6 3 3/8簿记建档 浦发银行 AA- 3/12 3/13 供热集团 ============================================================================================= 长江三峡集团 200 70 7 3/8簿记建档 中信证券 AAA 3/9 3/12 招商银行 ============================================================================================= 上港集团 14 14 3 3/9簿记建档 中行/进出口行 AAA 3/12 3/13 (600018.SS) (第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 新汶矿业集团 8 8 5 3/9簿记建档 农业银行 AA+ 3/13 3/14 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ============================================================================================= 穗恒运 8.8 4 5 3/13簿记建档 华夏银行 AA 3/15 3/16 (000531.SZ) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曾菱; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保