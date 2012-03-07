〔路透基点〕山西煤企料掀银团贷款热潮,用于收购及重建--RLPC

路透香港3月7日电---汤森路透旗下基点报导,中国产煤大省--山西省料出现一波融资热潮,因地方及国有矿产公司纷纷收购小型企业,以因应省政府减少煤矿数量及重建该省煤矿格局的号召.

一些大型煤企已经委托银行为其新并购交易和重建项目安排贷款.其中包括中煤能源集团旗下山西公司、潞安集团以及山西煤炭进出口集团.

"这些大型煤企都有巨额融资需求(高达几十亿元人民币),我们在与其中几家进行洽谈,"一大型国有商业银行消息人士对基点表示.

"几年来,山西省政府一直在推进矿业重组的总体规划.其目的是要减少煤矿的数量,让七家大型国有煤企在总产煤量中占据多数,"另一家国有银行消息人士表示.

这位消息人士称,大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业、晋城无烟煤集团、山西煤炭运销集团以及上面提及的潞安和山西煤炭进出口集团为山西最大的七家煤企.

上述消息人士指出,山西这些煤企以及中国煤炭能源集团旗下山西公司一直在进行一系列并购活动,收购民营煤企.

"这(并购)是总体规划的第一步.大型企业完成山西省煤炭业整顿后,第二步将是重建矿厂,升级技术,"这位消息人士表示.

根据2月6日中国金融时报对50家山西煤企的调查显示,并购活动完成后,重建以及项目升级需要1,370多亿元人民币的资金支持.

调查称,到2010年末,山西煤矿数量已经从2005年的4,278个减少至1,053个,其中80%需要重建.当地政府希望大型矿企占到煤炭总产量的75%以上.

**银团贷款**

银行业消息人士表示,由于流动性短缺制约了银行发放大规模贷款的能力,因此这些矿企的关系银行今年料组成银团,其中包括交通银行、国家开发银行以及"中农建工"四大行.

"每家大型银行都与这些大型煤企存在双边信贷关系.由于信贷额度收紧,银行不能再持有大规模双边信贷,可能会以银团(和外销给其他银行)的形式达成交易,"第一位消息人士表示.

"我们的债务/存款比例要求限制在75%,一家银行独自负责一个数十亿元的信贷几乎不可能.但我认为四大行不会抱成一团.他们各个都希望单独牵头组织银团,"四大行之一的一位消息人士表示.

"仅潞安一家为此就需要100多亿元人民币,"这位消息人士补充称.

例如,国家开发银行正在负责潞安集团20多亿元人民币的贷款,以及山西煤炭进出口集团70多亿元的五年期贷款.

另据山西一家银行的消息人士透露,中国银行也在为几家公司安排最多50亿元人民币的贷款,其中90%也是为潞安提供的贷款.

中国工商银行长治支行也为潞安安排另一笔银团贷款.长治是潞安集团所在地.

但第二位知情消息人士表示,组建银团存在很多困难,因为每笔融资都将用于一系列不同的并购项目.

"如果把每个项目分开,那么贷款规模就达不到需要银团融资的程度.但倘若把这些项目放在一起,一笔贷款又不能投向多个并购项目,"这位消息人士称.

消息人士称,国家开发银行和中国银行的贷款都没有正式启动.

未联系到潞安集团和山西煤炭进出口集团予以置评.(完)