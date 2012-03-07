〔中国港口〕青岛港今年货物吞吐量有望续增,40万吨矿石码头料投产(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增更多细节和背景)
* 淡水河谷迄今未就超大型矿砂船事宜与青岛港接洽
* 青岛港40万吨级矿石码头今年料投产
* 今年货物吞吐量望续增至4亿吨
* 今后五年的开放重点是董家口港区
路透北京3月7日电---尽管今年中国外贸形势开局不甚理想,但青岛港集团董事局主席兼总裁常德传表示,今年其货物和集装箱吞吐量都将有所增长.同时,今年争取青岛港40万吨级矿石码头建成投产,年通过能力将达4,000多万吨.
他周三在人大和政协"两会"间隙称,今年青岛港货物吞吐量料继续增长至4亿吨,去年为3.7亿吨;集装箱吞吐量亦有望达1,450万标准箱,较去年的1,300万标箱有所增长.此外,青岛港今年还将开工建设30万吨的油码头和煤炭码头.
他还提到,巴西淡水河谷(VALE5.SA)迄今未就40万吨超大型矿砂船事宜与青岛港接洽.
在被问及淡水河谷是否跟青岛港就Valemax(超大型矿砂船)有过接触时,常德传称,"没有(跟淡水河谷)接洽过,没有谈过,他们没有提出过."
他表示,青岛港尚未考虑是不是要让淡水河谷的船停靠,而技术上亦没有研究过淡水河谷的船舶.
为致力于满足中国进口铁矿石需求,淡水河谷订购了35艘全球最大的铁矿石货船以削减船运成本.但中国交通运输部年初规定,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.
中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nSB1382100]
**今后重点打造董家口港**
常德传同时提到,今后五年青岛港将重点开发旗下的董家口港区,初步匡算约需要投资300亿元人民币,青岛港将联合中石化、华能、招商局以及中远等战略合作伙伴联手开发.
他表示,要将董家口港区打造成大宗散货集散中心,更是一个物流中心和信息中心为特征的第四代新型港口,既能满足物流装卸接点功能,亦有强大的延伸服务,包括仓储、加工、临港工业等.
"(董家口港区)相对传统港口而言脱胎换骨,第四代港口的概念不局限于传统海港,还是无水港,内陆港,"他称.
他并强调,第四代港口将打造信息中心和物联网,不仅可以和港口、货主以及陆地无水港联系,更可以降低物流中间成本,辐射范围将扩散到全球.
此外,在被问及上市计划时,常德传表示,由于资产剥离不开,其对青岛港上市前景"不乐观,十二五期间再想办法吧."(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保