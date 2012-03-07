〔中国港口〕青岛港今年货物吞吐量有望续增,40万吨矿石码头料投产(更新版)

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* 淡水河谷迄今未就超大型矿砂船事宜与青岛港接洽

* 青岛港40万吨级矿石码头今年料投产

* 今年货物吞吐量望续增至4亿吨

* 今后五年的开放重点是董家口港区

路透北京3月7日电---尽管今年中国外贸形势开局不甚理想,但青岛港集团董事局主席兼总裁常德传表示,今年其货物和集装箱吞吐量都将有所增长.同时,今年争取青岛港40万吨级矿石码头建成投产,年通过能力将达4,000多万吨.

他周三在人大和政协"两会"间隙称,今年青岛港货物吞吐量料继续增长至4亿吨,去年为3.7亿吨;集装箱吞吐量亦有望达1,450万标准箱,较去年的1,300万标箱有所增长.此外,青岛港今年还将开工建设30万吨的油码头和煤炭码头.

他还提到,巴西淡水河谷(VALE5.SA)迄今未就40万吨超大型矿砂船事宜与青岛港接洽.

在被问及淡水河谷是否跟青岛港就Valemax(超大型矿砂船)有过接触时,常德传称,"没有(跟淡水河谷)接洽过,没有谈过,他们没有提出过."

他表示,青岛港尚未考虑是不是要让淡水河谷的船停靠,而技术上亦没有研究过淡水河谷的船舶.

为致力于满足中国进口铁矿石需求,淡水河谷订购了35艘全球最大的铁矿石货船以削减船运成本.但中国交通运输部年初规定,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.

中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nSB1382100]

**今后重点打造董家口港**

常德传同时提到,今后五年青岛港将重点开发旗下的董家口港区,初步匡算约需要投资300亿元人民币,青岛港将联合中石化、华能、招商局以及中远等战略合作伙伴联手开发.

他表示,要将董家口港区打造成大宗散货集散中心,更是一个物流中心和信息中心为特征的第四代新型港口,既能满足物流装卸接点功能,亦有强大的延伸服务,包括仓储、加工、临港工业等.

"(董家口港区)相对传统港口而言脱胎换骨,第四代港口的概念不局限于传统海港,还是无水港,内陆港,"他称.

他并强调,第四代港口将打造信息中心和物联网,不仅可以和港口、货主以及陆地无水港联系,更可以降低物流中间成本,辐射范围将扩散到全球.

此外,在被问及上市计划时,常德传表示,由于资产剥离不开,其对青岛港上市前景"不乐观,十二五期间再想办法吧."(完)