日本男性经理人和专业人员易早逝

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港3月7日电---研究人员周三称，日本男性经理人和专业人士重视工作胜于健康，因此比其它行业的男性易早逝。
科学家查阅了死于1980年至2005年日本男性的死亡证明，发现与从事神职、销售、服务、保安、农业、制造业及运输业的男性相比，经理人和专业人士不到60岁就去世的风险高了1.7倍。
北里大学医学院（Kitasato University School of Medicine）的初级副教授和田耕治（Koji Wada）负责这项研究，他们发现从2000年起，经理人和专业人士中，死于癌症、中风和心脏病的比例增加，而其它行业却在下降。
和田耕治在电话中表示：“在日本，任何人就医都有全面的医保，为什么经理人和专业人士的死亡率较高？因为他们延误了就医时间。”
“甚至病症发作时，他们也没时间就医。因此，他们的癌症病情加重，甚至发展到癌细胞转移，即使后来接受治疗，医生也无力回天。”
研究者称，这一死亡模式或与1998年亚洲金融危机有关，日本经济此后停滞多年。上述研究结果发表在《英国医学期刊》（British Medical Journal）上。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保