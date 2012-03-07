日本男性经理人和专业人员易早逝

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月7日电---研究人员周三称，日本男性经理人和专业人士重视工作胜于健康，因此比其它行业的男性易早逝。

科学家查阅了死于1980年至2005年日本男性的死亡证明，发现与从事神职、销售、服务、保安、农业、制造业及运输业的男性相比，经理人和专业人士不到60岁就去世的风险高了1.7倍。

北里大学医学院（Kitasato University School of Medicine）的初级副教授和田耕治（Koji Wada）负责这项研究，他们发现从2000年起，经理人和专业人士中，死于癌症、中风和心脏病的比例增加，而其它行业却在下降。

和田耕治在电话中表示：“在日本，任何人就医都有全面的医保，为什么经理人和专业人士的死亡率较高？因为他们延误了就医时间。”

“甚至病症发作时，他们也没时间就医。因此，他们的癌症病情加重，甚至发展到癌细胞转移，即使后来接受治疗，医生也无力回天。”

研究者称，这一死亡模式或与1998年亚洲金融危机有关，日本经济此后停滞多年。上述研究结果发表在《英国医学期刊》（British Medical Journal）上。（完）