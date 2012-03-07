版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 17:43 BJT

〔东南亚股市〕多数受经济增长担忧打压收低,新加坡股市创一个月低点

路透3月7日电---周三东南亚股市下跌,新加坡股市触及一个月低点,因亚洲投资者继续担忧全球经济成长放缓.

随着全球股市承压,以及央行放宽货币政策效果减弱,市场人士当前转向关注企业获利,寻找年内迄今股市涨势是否可以持续的迹象.

新加坡股市.FTSTI跌0.6%,本月跌幅扩大至2.5%.印尼股市.JKSE跌0.6%;菲律宾股市.PSI收低0.9%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐