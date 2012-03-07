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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 17:44 BJT

〔中港股市〕均连续第三天收低,中国人寿因发布获利预警后暴跌

* 恒生指数收跌0.9%,沪综指收低0.7%

* 中国人寿大跌,此前发布获利预警

* 投资者在财报季前了结获利--策略师

* 旺旺创纪录高位,此前公布去年净利优于分析师预估

路透香港3月7日电---香港股市和中国股市周三均连续第三天下跌,受中国人寿下挫的拖累,在本月稍晚将公布业绩的中国企业中,投资者对业绩不太可能优于预期的公司进行获利了结.

恒生国企指数.HSCE跌1.28%,至10,976.49点.恒生指数.HSI收低0.86%,报20,627.78点,但脱离低点.

沪综指.SSEC跌0.7%,收于两周低位,A股成交额清淡.

中国人寿(2628.HK)(601628.SS)在港股和沪市分别下跌6.1%和1.1%.此前这家以市值计全球最大的保险公司称,2011年净利料按年跌40-50%.[ID:nSH0099183]

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