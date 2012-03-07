〔中港股市〕均连续第三天收低,中国人寿因发布获利预警后暴跌

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 恒生指数收跌0.9%,沪综指收低0.7%
* 中国人寿大跌,此前发布获利预警
* 投资者在财报季前了结获利--策略师
* 旺旺创纪录高位,此前公布去年净利优于分析师预估
路透香港3月7日电---香港股市和中国股市周三均连续第三天下跌,受中国人寿下挫的拖累,在本月稍晚将公布业绩的中国企业中,投资者对业绩不太可能优于预期的公司进行获利了结.
恒生国企指数.HSCE跌1.28%,至10,976.49点.恒生指数.HSI收低0.86%,报20,627.78点,但脱离低点.
沪综指.SSEC跌0.7%,收于两周低位,A股成交额清淡.
中国人寿(2628.HK)(601628.SS)在港股和沪市分别下跌6.1%和1.1%.此前这家以市值计全球最大的保险公司称,2011年净利料按年跌40-50%.[ID:nSH0099183]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保