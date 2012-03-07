〔中国证券〕高收益债拟采备案制,并考虑建立偿债基金--上证所理事长(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 上证所冀上半年推出高收益债并实行备案制

* 考虑为高收益债建立偿债基金

* 上证所将扩大股票约定式回购试点

路透北京3月7日电---中国高收益债券破冰在即.上海证券交易所理事长耿亮周三表示,希望今年上半年推出高收益债,并将实行备案制,该所并考虑建立偿债基金;同时股票约定式回购试点今年有望扩大.

他在中国"两会"(人大和政协)期间举行的发布会上称,"高收益债实行备案制,不审批."耿亮表示,作为新的债券品种,高收益债的发债主体将包括在融资上有一定困难的高科技创新型小微企业等.

而对于高收益债的投资者,他指出,希望有一定承受能力的机构投资者来购买高收益债.同时,该交易所考虑建立偿债基金,资金来源初步考虑筹自发债主体,以及上证所的部分自有资金.

证监会主席郭树清在今年两会间隙亦表示,今年上半年可能推出高收益债券.[ID:nSB2013947]

此外,耿亮并表示,今年将在已有的三家证券公司试点股票约定式回购的基础上,进一步扩大试点规模,但并未透露具体数量.

"股票约定式回购也是一个产品,这个产品从今年开始进行试验...中信、银河、海通证券公司进行股票约定式回购的试点.这项试点工作今年我们考虑再扩大几家进行试点."他说.

路透去年10月报导引述多位消息人士称,上海证交所有意推动股票约定式回购交易在该所试点,目前方案已上报证监会.银河证券,海通证券(600837.SS)和中信证券(600030.SS)或会名列首批试点名单中.[ID:nSB1157314]

所谓约定式回购,是指客户将所持可流通的股票出售给证券公司,并约定在一定期限后按事先约好的价格回购这批股票.这种交易模式,类似现有的债券回购交易.

**国际板推出无时间表**

对于备受关注的国际板问题,耿亮称,国际板的发行、上市、交易和结算规则的草案已经初步拟定完成.但境外企业在境内上市,还涉及到法律、会计、外汇管理、跨境监管合作等众多领域,需在现有框架基础上完善.国际板推出尚无时间表.

上海市副市长屠光绍去年末曾表示,目前各方正在加快推进国际板的准备工作.他亦指出,国际板的推出需要考虑多重因素,除宏观层面、基础层面的因素外,还要考虑市场层面的因素.

中国大型投行--中金公司董事长李剑阁在今年两会间隙曾表示,国际板的准备工作已做得非常充分,但目前A股市场资金面压力较大,其个人认为监管部门或考虑暂缓推出国际板.[ID:nSB2012901]

在2009年提出建立上海国际板设想后,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)、东亚银行(0023.HK)和可口可乐(KO.N)等多家知名公司纷纷表示有意登陆上海国际板,不过监管层方面目前尚未有一个明确的时间表.(完)