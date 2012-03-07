〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,受益于乐观的价格前景

路透吉隆坡3月7日电---马来西亚毛棕榈油期货周三小幅上涨,因在一个重要会议上的顶级分析师认为价格前景看好,这提振了投资者信心,并逆转稍早跌势.

顶级分析师Dorab Mistry说,棕榈油价格在6月底或触及4,000马币(林吉特),因棕榈油产出周期低迷和印度夏季需求强劲,以及穆斯林国家在斋月前存储棕榈油.

一家外资大宗商品经纪公司的交易员称,"在分析师价格预估发布前,市场淡静,价格窄幅交投.但看多观点在预期之中,这或将抑制卖盘."

指标5月棕榈油期货FCPOc3收高0.7%,报每吨3,266马币.该指标期货今年上涨了2.8%.

午盘后成交量回升,为22,106口,低于通常25,000口的水平.

路透分析师王涛表示,棕榈油技术面信号混杂,仍守在每吨3,218马币的支撑位上方.(完)