〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,受益于乐观的价格前景

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透吉隆坡3月7日电---马来西亚毛棕榈油期货周三小幅上涨,因在一个重要会议上的顶级分析师认为价格前景看好,这提振了投资者信心,并逆转稍早跌势.
顶级分析师Dorab Mistry说,棕榈油价格在6月底或触及4,000马币(林吉特),因棕榈油产出周期低迷和印度夏季需求强劲,以及穆斯林国家在斋月前存储棕榈油.
一家外资大宗商品经纪公司的交易员称,"在分析师价格预估发布前,市场淡静,价格窄幅交投.但看多观点在预期之中,这或将抑制卖盘."
指标5月棕榈油期货FCPOc3收高0.7%,报每吨3,266马币.该指标期货今年上涨了2.8%.
午盘后成交量回升,为22,106口,低于通常25,000口的水平.
路透分析师王涛表示,棕榈油技术面信号混杂,仍守在每吨3,218马币的支撑位上方.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保