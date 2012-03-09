《即时观点7》中国前两月工业和消费均低于预期,经济料继续缓慢下滑

路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布,中国1-2月工业增加值和消费品零售额同比增速均低于预期,其中,工业增加值创下自2009年7月来新低.

固定资产投资同比增长21.5%,虽优于路透调查中值20.0%水平,但该数据创下2002年底来的新低.

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主要数据:

--1-2月城镇固定资产投资同比增长21.5%(路透调查中值为20.0%),去年1-12月为23.8%

--1-2月社会消费品零售总额同比增长14.7%(路透调查中值为17.4%),去年12月为18.1%

--1-2月规模以上工业增加值同比增长11.4%(路透调查中值为12.3%),去年12月为12.8

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以下为市场人士的评论:

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

工业生产方面出现2009年7月以来最低的增长,体现生产活动比较weak(弱);消费则出乎意料地低.

固定资产投资数据高于预期.看前两年的话,1-2月份固定资产投资比重占全年只有5-6%,可能不能解读太多全年的趋势.另外,去年地方政府可能有一部分钱没有用完,结转到今年,可能那部分钱触动了1-2月份的投资,这属于一次性的支撑.

今年预计政府重点固定资产投资领域以保障房,基建(含去年停滞的铁路项目),以及农业为主.全年看,我们预计固定资产投资对GDP是drag(向下拉动)作用.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

投资增速为2003年以来的最低点,且延续了下降趋势.投资作为中国经济增长的最主要动力,表明当前中国经济整体运行确实处于放缓状态,不过这种放缓也为中国实施结构转型创造了条件,我们应更关注经济结构层面上的变化,而不要太关注增速变化.

消费情况低于市场预期较多,但和我们的预期还是比较接近.我们一直认为,中国经济的阶段性特征决定当前中国经济的投资性特征.房地产市场低迷对当期消费有较大的抑制作用.全年将在现有水平上基本平稳.

受经济放缓影响,工业产出的较低迷局面预计将持续,在结构调整的大背景下,行业差异会较大.

由于经济增速的政策目标已下行,且转型时期经济下行有其必然性.预计政策仍不会放松,政策的结构调整重心要求我们将政策关注重点更多的转向差别财政和产业政策上,而不是停留在过去偏重总量调控的货币和城市化政策上.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

从工业增加值到发电量数据比较一致地显示经济在继续放缓,增速也略低于我们预期,但整体来看,放缓幅度仍在软着陆范围.

3-4月份将迎来传统工业旺季,届时工业数据能否环比反弹至关重要,也是决定下一步政策会否主动出击的一个只要方面.

考虑到物价因素,消费增速尚在可接受范围.而且从往年数据特征来看,单从1-2月数据来判断年内消费走势会证据不足.整体而言,个人觉得1-2月数据尚可,其实在某种意义上是降低了判断上的经济硬着陆的风险.通胀走低加上经济放缓,预计会催生政策更加偏向于积极中性的状态.

--银河证券分析师 左小蕾:

从数据看前两个月的经济运行仍属于平稳范畴,符合政策调控的方向,今年中央定的经济增长目标也降低,工业增加值增幅放缓也与政府调整经济结构,强调经济转型有意调控有关.

不过不能一看到CPI回落,经济向下就呼吁货币政策放松,通胀好不容易压下来,银根一旦松动,又会把通胀抬起来.要改变这种心态,不能总是要求经济一个劲地往上走,目前的回落对大局是有利的.

--中国国际经济交流中心 王军:

从数据看,无论是消费还是工业增加值都在往下走,表明内需比较疲弱,在物价涨幅已经有效控制的前提下,货币政策有松动的可能性,不排除3-4月央行有再次调降存准的可能.

消费品零售总额下降的这么快估计也有房地产调控有关,因为房地产产业链比较长,房子卖不出去,相关的消费都受抑制,加之一些刺激消费政策去年底到期,如家电以旧换新等,也使得消费明显回落.

--华融证券策略分析师 肖波:

消费数据让人吃惊,主要受到1月数据的拖累.

固定资产投资下滑主要跟政府调控,尤其是房地产调控有关,从两会传达的精神看,不追求过高的经济增速,地方政府接下来可能还会收缩投资,未来固定资产投资或进一步下滑.但可能会加大刺激消费,,预计3月消费可能回升到18%附近.

结合CPI的情况看,还有放松政策的空间,准备金率可能很快还会下调.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

总体看1-2月数据不是特别差,虽然投资回落但仍高于预期,并未出现大幅下滑,且比较稳定.预计明天公布贸易数据可能也不会太差,将出现反弹.

总体看,经济增速和物价都在回落,但环比看经济则呈现企稳态势,预计一季度将是经济环比底部,二季度则是同比的底部,之后会有小幅回升.

全年看利率将维持稳定,降息空间比较窄,主要还是通过调整存款准备金率,预计还将会有2-3次左右的下调.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

投资21.5%,虽然比去年年底低2个百分点,但高于市场预期,主要是房地产投资仍然高达27.8%所致.

工业增加值11.4%和消费14.7%,均较大低于市场预期,反映出内需较去年疲软,经济呈现明显继续回落态势,不过趋势仍是软着陆,未来主要风险在于外需下滑和房地产投资的下滑.

由于2月份CPI和工业生产均低于预期,为政策放松打开空间,而由于2月份新增信贷将低于预期,我们判断央行有可能在3月份再次下调一次存准.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮:

2月的固定资产投资高于市场预期,表明投资稳定增长还是有保证的,缓解了投资者对于房地产投资快速下滑而导致投资回落的担忧.

消费低于预期,可能有些受季节性因素影响,去年2月是过年,料3月数据会略有回升.全年预计消费增幅为16%左右.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

工业增加值同比增速低于预期,我们预计工业增加值的涨幅应该起码在12.4%左右,亦与PMI这个先行指标回升的态势不太相符.表明先行指标与实际情况还是有差距的,实际的情况可能是更弱.

消费更是低于预期,制造业和消费都低于预期,是一季度中国的经济增长状态确实不太好的一种表现.

不过我们认为,这个数据出来后,对市场可能反而是好事,因为这可能要求宏观政策的调整更有必要了,放松需要更进一步了.

我们预计上半年仍以调整存款准备金率为主,RRR应下调到18-18.5%才更合适,下半年才需考虑是否需要降息.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

1-2月投资还是保持较高增速,无论是总体投资还是房地产投资.说明由于投资有较大的惯性,经济回落还是一个缓慢的过程,不大会出现一部分人担心的需求突然蒸发的现象,预计全年投资增速在21.5%.

另一个值得关注的是消费,因为今年经济增速下滑,收入预期下降,物价回落,可能消费也会出现大幅回落,预计今年全年消费增速在15%左右.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013371]