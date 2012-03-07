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债券 | 2012年 3月 7日 星期三 19:35 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率走高,2%水准料限制升幅

路透伦敦3月7日电---美国公债收益率周三在欧洲市场小幅上涨,收复昨日部分失地.但在希腊债务重组截止日期来临前,其不太可能升穿2%的障碍位.

希腊设定周四2000GMT为投资者同意债券重组的截止日期,该重组计划旨在削减1,000亿欧元的公共债务.若未能获得足够支持,则有可能导致希腊无序违约,进而打击市场.在最终结果出炉前,避险买需获得稳固支撑.

10年期美国公债收益率US10YT=RR日内上涨2.1个基点至1.9686%.昨日曾触及1.93%的低点,当时收益率为近一周来首次跌破2%.

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