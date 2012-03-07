〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌2.4%,因日圆走坚和股市下滑

路透曼谷3月7日电---东京期胶周三最多下挫3.7%至两周低点,因日圆走坚和股市下滑伤及人气,与此同时市场还担心希腊债务问题和中国经济放缓.

TOCOM指标8月期胶2JRUQ2 <0#2JRU:>结算价跌8.1日圆,或2.4%,收报324.5日圆.合约盘中一度跌至320.4日圆,为2月20日来最低.

不过该合约仍距离2月末创下的五个月高位344.4日圆不远.

上海市场主力期胶SNRK2从周二的每吨28,530元人民币跌至28,085元人民币.

全球最大的轮胎制造商普利司通(5108.T)周三表示,亚洲地区坚挺的轮胎更换需求将帮助提振其2012年全球轮胎产量5.3%至199万吨.

日本股市日经指数周三连续第三日下跌,因市场对希腊或无法在最后期限前完成债券置换的忧虑伤及风险胃纳,且巴西经济增速放缓,也令全球经济放慢的忧虑升温.(完)