〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌2.4%,因日圆走坚和股市下滑

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透曼谷3月7日电---东京期胶周三最多下挫3.7%至两周低点,因日圆走坚和股市下滑伤及人气,与此同时市场还担心希腊债务问题和中国经济放缓.
TOCOM指标8月期胶2JRUQ2 <0#2JRU:>结算价跌8.1日圆,或2.4%,收报324.5日圆.合约盘中一度跌至320.4日圆,为2月20日来最低.
不过该合约仍距离2月末创下的五个月高位344.4日圆不远.
上海市场主力期胶SNRK2从周二的每吨28,530元人民币跌至28,085元人民币.
全球最大的轮胎制造商普利司通(5108.T)周三表示,亚洲地区坚挺的轮胎更换需求将帮助提振其2012年全球轮胎产量5.3%至199万吨.
日本股市日经指数周三连续第三日下跌,因市场对希腊或无法在最后期限前完成债券置换的忧虑伤及风险胃纳,且巴西经济增速放缓,也令全球经济放慢的忧虑升温.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保